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بلدية أم القيوين تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

بلدية أم القيوين تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
10 يونيو 2024 16:28

استكملت بلدية أم القيوين، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتنفيذ الإجراءات وفق خطة شاملة، تحرص فيها على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي في تقديم أفضل الخدمات للجمهور ومتابعة كافة الملاحظات . 

وشملت إجراءات الاستعدادات التي نفذتها البلدية تشكيل لجان و فرق عمل من كافة الإدارات والأقسام المعنية، لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، بهدف المحافظة على صحة وسلامة المجتمع. كما شملت الاستعدادات القيام بتجهيز المقاصب التابعة لها في الإمارة وفق الضوابط الصحية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة، شملت المنشآت الغذائية والصحية والأسواق المركزية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتأكد من اتباعها واستيفائها لكافة الاشتراطات والمعايير الصحية العامة والسلامة الغذائية. 

 

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  وحرصت بلدية أم القيوين على إعداد المقاصب بشكل مبكر وتجهيزها لاستقبال الذبائح، ونظراً للازدحام الذي تشهده خلال أيام العيد من كل عام، رفعت الدائرة ساعات العمل في المقاصب لتبدأ من الساعة السادسة صباحا لتستمر 12ساعة، مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات الوقائية للتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح من خلال فريق الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتم تسليم الطلبات مباشرة للعملاء في مركباتهم أو عن طريق نافذة صالة الانتظار، مع إعطاء الأولوية لكبار المواطنين. ودعت البلدية الجمهور إلى تجنب ذبح الأضاحي خارج نطاق المقاصب، حفاظاً على الصحة العامة وعلى المظهر الجمالي والحضاري بشكل عام. و بالنسبة لخدمات النظافة خلال أيام العيد اكدت البلدية على انها تنفذ وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة حسب البرنامج اليومي.

 

 

المصدر: وام
بلدية أم القيوين
عيد الأضحى
أم القيوين
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