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علوم الدار

القائم بالأعمال بسفارة الدولة يحضر حفل تنصيب رئيس السلفادور

القائم بالأعمال بسفارة الدولة يحضر حفل تنصيب رئيس السلفادور
10 يونيو 2024 16:21

حضر السيد سلطان الطائي، القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات في مكسيكو سيتي حفل تنصيب فخامة نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور المنتخب.

وحمل السيد سلطان الطائي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب السلفادور الصديق نحو التقدم والرخاء.

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من جانبه، حمل رئيس جمهورية السلفادور المنتخب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كما أعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار.
 

المصدر: وام
الإمارات
السلفادور
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