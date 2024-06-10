طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة 08:03، والجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 21:12.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 25: 13 والمد الثاني عند الساعة 19:00، والجزر الأول عند الساعة 32:19 والجزر الثاني عند الساعة 09:07.