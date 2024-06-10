الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
10 يونيو 2024 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.  
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة 08:03، والجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة  21:12.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 25: 13 والمد الثاني عند الساعة 19:00، والجزر الأول عند الساعة 32:19 والجزر الثاني عند الساعة 09:07.

أخبار ذات صلة
فرصة تكوّن سحب ركامية تصاحبها أمطار غدا
فرصة تكوّن سحب ركامية وسقوط أمطار غدا
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
50 قتيلا جراء مجزرة نفذها مسلحون في نيجيريا
اليوم 18:13
10 أبطال على منصة التتويج بلقب «الأمم الأوروبية»
الرياضة
10 أبطال على منصة التتويج بلقب «الأمم الأوروبية»
اليوم 18:00
جنود أوكرانيون يطلقون النار من دبابة في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
اليوم 17:59
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا
اليوم 17:54
السيسي يستقبل وزير الخارجية الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
السيسي يبحث مع بلينكن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©