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«استدامة الزراعة» في حديقة الحيوانات بالعين

«استدامة الزراعة» في حديقة الحيوانات بالعين
11 يونيو 2024 01:16

العين (الاتحاد)

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عام الاستدامة
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استضافت حديقة الحيوانات بالعين، ورشة حول الاستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، قدمها خالد عبد البر، المختص في مجال القطاع الزراعي بهيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية.
وقطعت حديقة الحيوانات بالعين شوطاً مميزاً في مجال استدامة الزراعة والغذاء بغطاء نباتي يقارب الـ 500 نوع من النباتات المحلية وغير المحلية بأفضل الممارسات المستدامة، ما نتج عنه اكتفاء ذاتي في مجال الزراعة وتجميل المشاريع واستخدام مخلفات النبات كسماد عضوي، بالإضافة للغذاء النباتي للحيوانات، بمعدل 211 طناً سنوياً حسب احتياج كل حيوان.

الاستدامة الزراعية
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حديقة الحيوانات في العين
حديقة حيوانات العين
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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