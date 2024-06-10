«استدامة الزراعة» في حديقة الحيوانات بالعين

العين (الاتحاد)

استضافت حديقة الحيوانات بالعين، ورشة حول الاستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، قدمها خالد عبد البر، المختص في مجال القطاع الزراعي بهيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية.

وقطعت حديقة الحيوانات بالعين شوطاً مميزاً في مجال استدامة الزراعة والغذاء بغطاء نباتي يقارب الـ 500 نوع من النباتات المحلية وغير المحلية بأفضل الممارسات المستدامة، ما نتج عنه اكتفاء ذاتي في مجال الزراعة وتجميل المشاريع واستخدام مخلفات النبات كسماد عضوي، بالإضافة للغذاء النباتي للحيوانات، بمعدل 211 طناً سنوياً حسب احتياج كل حيوان.