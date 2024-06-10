214 سلحفاة تعود إلى مياه أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعادت «هيئة البيئة – أبوظبي»، بالشراكة مع «ذا ناشيونال أكواريوم أبوظبي»، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، إطلاق 214 من السلاحف الخضراء، وسلاحف منقار الصقر، والسلاحف ضخمة الرأس، إلى موائلها الطبيعية بعد إعادة تأهيلها، وذلك في شاطئ جميرا السعديات بإمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «الإطلاق يتيح لنا الفرصة لمواصلة بناء مجموعة مستقرة من السلاحف في مياه أبوظبي، نحن نولي اهتماماً خاصاً لهذه السلاحف، ونبذل كل هذا الجهد لنحافظ على الأنواع البحرية للأجيال القادمة ليتمكنوا من الاستمتاع ببيئة مزدهرة».