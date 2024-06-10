11 مسلخاً في العين لاستقبال الأضاحي

العين (الاتحاد)

عززت مسالخ بلدية مدينة العين جاهزيتها لاستقبال الزيادة المتوقعة للأضاحي والمواشي خلال فترة عيد الأضحى المبارك تلبية لاحتياجات المتعاملين، من خلال استكمال جاهزية 11 مسلخاً موزعة على جميع مناطق مدينة العين لتقديم أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح حسن الكعبي رئيس قسم الخدمات البيطرية أنه تضمنت استعدادات المسالخ توفير ما يصل إلى 450 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال، خلال ساعات عمل تمتد لـ 14 ساعة عمل يومياً مقسمة على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء في كل من مسلخ الأهالي والتجاري والهير والوقن والقوع وسويحان والعامرة والسلامات، أما في مسلخ مساكن والفقع والمقفر 1 فسيكون العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ابتداء من 8 إلى 10 ذي الحجة فقط، على أن تعود مواقيت العمل الرسمية الاعتيادية في هذه المسالخ من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لتصبح من الساعة السابعة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

وأشار الكعبي إلى أنه حددت البلدية خطط عمل لكل مسلخ لضمان سلامة المتعاملين والعاملين، عبر الالتزام بملابس الحماية الشخصية والتعقيم المستمر، مع تطبيق المسالخ في مدينة العين أعلى المعايير الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ والفحص البيطري قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة، كما وتفعل بلدية مدينة العين بدورها خطة استمرارية الأعمال في المسالخ خلال عيد الأضحى وغيرها من المناسبات.

وسيستقبل المسلخ التجاري أكثر من 3000 أضحية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع مدينة العين خلال أيام العيد، مع تحديد البلدية مسلخ سويحان للمواشي والأضاحي الخاصة بالتطبيقات الذكية للمواشي.

وتعمل إدارة الصحة العامة في البلدية على زيادة كوادر أعمال النظافة في «شبرة العين» سوق الخضار والأسماك، للقيام بأعمال النظافة في السوق مع تخصيص مشرف للمتابعة والإشراف، فيما سيتم تنظيم حملات نظافة مكثفة لإجراءات النظافة الشاملة والعميقة لسوق السمك والخضار واللحوم قبل عيد الأضحى.