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«دبي الخيرية» تنظم «مبادرة عيد الأضحى»

صورة جماعية للمشاركين (من المصدر)
11 يونيو 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

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نظم «فريق المبادرات المجتمعية» بجمعية دبي الخيرية حفل «مبادرة عيد الأضحى المبارك» للعاملين بالجمعية، وذلك في قاعة الاحتفالات بمقر الجمعية، بحضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ورؤساء الوحدات التنظيمية بالجمعية.
وأعرب السويدي عن شكره وتقديره لجميع الموظفين على تفانيهم وجهودهم الكبيرة خلال موسم رمضان المبارك، الذي كان ناجحاً وحقق النتائج المتوقعة، وحث الجميع على الاستمرارية بالروح نفسها، والجد والاجتهاد من أجل إنجاح حملة الأضاحي، وجميع مبادرات ومشاريع الجمعية الإنسانية والتنموية التي تخدم الاستراتيجية.

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