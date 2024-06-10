المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية لـ«الاتحاد»: «الوقاية» تتصدر التدابير والإجراءات الصحية لحجاج بيت الله

هدى الطنيجي (أبوظبي)

وجه مركز أبوظبي للصحة العامة مجموعة من التدابير والإجراءات الصحية والوقائية للأشخاص المتجهين إلى تأدية مناسك الحج هذا العام، وذلك لإتمام المناسك بصحة وسلامة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية، مركز أبوظبي للصحة العامة لـ«الاتحاد»: هناك مجموعة من التطعيمات التي يجب على الحجاج أخذها قبل التوجه إلى الحج، وهي لقاح المكورات السحائية الرباعي (ACYW135): للوقاية من التهاب السحايا (الأغشية الدماغية المغلفة للدماغ والحبل الشوكي) ولقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية، ولقاح المكورات الرئوية (النيوموكوكال) يُنصح به للوقاية من الالتهاب الرئوي، للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة (أمراض مزمنة) وكذلك للبالغين من العمر خمسة وستين عاماً فما فوق ولقاح كوفيد 19 ويوصى بإعطاء اللقاحات بمدة لا تقل عن أسبوعين من موعد السفر للتأكد من الحصول على المناعة الكافية.

وذكرت أن هناك تعليمات وإرشادات صحية وقائية يجب اتخاذها قبل أداء مناسك الحج أو العمرة بداية زيارة الطبيب قبل موعد السفر بشهر واحد على الأقل لمراجعة الحالة الصحية وتحديد المخاطر المحتملة عند أداء المناسك وأخذ الأدوية اللازمة بناء على استشارة الطبيب وأخذ اللقاحات اللازمة قبل موعد السفر لضمان فعالية اللقاح في توفير الحماية اللازمة ضد المرض، والتأكد من الحصول على شهادة تطعيم مختومة من قبل المركز الصحي الذي تم أخذ اللقاح فيه وتجهيز حقيبة بأدوات الإسعاف الأولية، مثل الشاش ولاصق الجروح ومطهر الجروح.

المشاكل الصحية

وأشارت د. الحوسني إلى أن الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة بداية في الوقاية من الأمراض أو المشاكل الصحية عبر غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو باستخدام جل اليدين (معقم اليدين)، وخصوصاً بعد السعال أو العطس أو استخدام دورات المياه، أو قبل وبعد تحضير الطعام والمداومة على ممارسة العادات الصحية مثل التغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني، وأخذ قسط من الراحة قدر الإمكان والتأكد من نظافة مقر الإقامة والتخلص من الفضلات بوضعها في أكياس مغلقة، وضعها في سلة النفايات وتجنب مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية مثل فرشاة الأسنان وموس الحلاقة وسجادة الصلاة، ذاكرة أنه عند ظهور أعراض حمى وسعال، يجب تبليغ الطاقم الطبي المرافق للحملة واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند العطس والسعال، من خلال تغطية الفم والأنف بالمنديل، وكذلك غسل اليدين جيداً بعد العطس والسعال.

وذكرت أنه من الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تلك المناسك، الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي من خلال الحرص على تغطية الأنف والفم بالمنديل عند السعال أو العطس، والتخلص من المنديل في سلة النفايات وتجنب ملامسة العينين، الأنف والفم قبل غسل اليدين وارتداء الكمامات الطبية ذات الاستخدام الواحد وخصوصاً في مواقع الازدحام، واستبدلها بانتظام، وغسل اليدين بعد نزعها.

وقالت د. الحوسني: الوقاية من التسمم الغذائي من خلال غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتجنب تناول اللحوم غير المطهوة جيداً أو الطعام المعدّ في ظل ظروف غير صحية وحفظ الأطعمة المطهوة والقابلة للفساد في الثلاجة وعدم تركها لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة، والتأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة أو المغلفة قبل تناولها، والتخلص من الأطعمة منتهية الصلاحية والوقاية من الإجهاد الحراري وضربة الشمس عبر شرب كمية وافرة من الماء والسوائل لتعويض السوائل المفقودة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام المظلة قدر الإمكان، والتأكد من لون البول الذي يجب أن يكون فاتحاً، وإذا كان اللون داكناً فهذا يعني بأنك بحاجة لشرب كمية وافرة من السوائل والانتباه لأعراض الإجهاد الحراري بما في ذلك الدوار وجفاف الفم والتشنجات العضلية، والتعب العام، والصداع والغثيان.

وذكرت أنه بعد أداء مناسك الحج أو العمرة يجب التأكد من الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة وتناول كمية كافية من السوائل وعند ظهور أعراض حمى وسعال خلال أسبوعين من العودة، يجب زيارة أقرب مركز صحي واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند العطس والسعال، من خلال تغطية الفم والأنف بالمنديل، وكذلك غسل اليدين جيداً بعد العطس والسعال وتجنب الاختلاط المباشر مع الآخرين كي لا تنتقل العدوى إليهم.