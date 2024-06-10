رئيس الشؤون الإسلامية يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

مكة المكرمة (وام)

التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، صباح أمس، معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

ونقل الدرعي، خلال اللقاء، تقدير وشكر القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على الدور الكبير والخدمات المتميزة التي تقدمها المملكة للحجاج.

وثمن الدرعي، تعاون وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بجهود المؤسسات التي تسهر على متابعة شؤون الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن.