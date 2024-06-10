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بلدية رأس الخيمة تطلق جائزة «سلامة الغذاء»

بلدية رأس الخيمة تطلق جائزة «سلامة الغذاء»
11 يونيو 2024 01:16

رأس الخيمة (وام)

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أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة قسم الرقابة الغذائية «جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء» التي تأتي ضمن جهود الإدارة الصحية العامة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لضمان الصحة والسلامة العامة.
والجائزة معنية بتقييم واعتماد أفضل المنشآت الغذائية الملتزمة بالاشتراطات الصحية.
وتأتي هذه الجائزة في إطار جهود الإمارة لتعزيز ثقافة السلامة الغذائية، وتوفير بيئة غذائية صحية وآمنة للمجتمع، وتدعو جميع المنشآت الغذائية في الإمارة للعمل الجاد نحو استيفاء الاشتراطات الصحية، وتحسين المعايير المذكورة.
وأكد عادل علي السويدي، مدير إدارة الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات التي تعزز العلاقة بين الجهات الحكومية والمنشآت في القطاع الخاص، وتدعم الجهود المبذولة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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الإمارات
بلدية رأس الخيمة
رأس الخيمة
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