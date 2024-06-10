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«كهرباء ومياه دبي» تطلق «استقبل الصيف بتبني عادات مستدامة»

«كهرباء ومياه دبي» تطلق «استقبل الصيف بتبني عادات مستدامة»
11 يونيو 2024 01:16

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، إطلاق حملتها التوعوية السنوية لتحفيز المعنيين على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف، وتبني نمط حياة واعٍ ومستدام يضمن المحافظة على البيئة والموارد. 
وتهدف حملة «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة» التي انطلقت في مطلع يونيو الجاري وتستمر لغاية أغسطس، إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتعريفهم بالخدمات والأدوات الرقمية المبتكرة التي تتيحها الهيئة لتمكينهم من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، ومساعدتهم على الحد من الإسراف، واعتماد الممارسات المستدامة، من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة وسهلة. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نطلق المبادرات والبرامج المبتكرة لتعريف الأفراد والمؤسسات على سبل دعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية، وإطلاعهم على أهمية مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الحياد الكربوني، ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل استثمار أحدث التقنيات لتمكين جميع المعنيين من المساهمة المؤثرة في الحد من تبعات الاحتباس الحراري، وتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص تضمن مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لأجيالنا القادمة».
وتنظم «الهيئة»، خلال حملة «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة»، مجموعة من المحاضرات والمسابقات والأنشطة التفاعلية الداخلية والخارجية، إضافة إلى محاضرات افتراضية لزيادة وعي الأفراد بالخدمات الرقمية التي تقدمها «الهيئة» لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتحفيزهم على تبني ممارسات يومية بسيطة ومستدامة في العمل والمنزل.

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