«طرق دبي» تطرح «نول» إلكترونية لـ 5 ملايين مستخدم العام المقبل

دينا جوني (دبي)

أفاد محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن العام المقبل سيتم طرح النسخة الإلكترونية من بطاقة «نول» للمواصلات العامة، لتسهيل الاستفادة منها من قِبل المستخدمين، خصوصاً بعد تطويرها وتوسيع إمكاناتها لتشمل خصومات تصل إلى 50% وعروضاً ترويجية حصرية لحاملي البطاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في دبي للإعلان عن إطلاق البطاقة الجديدة «نول ترحال» والتعريف بمزاياها.

وقال المظرب إن عدد مستخدمي بطاقة «نول» تجاوز 5 ملايين مستخدم، و3 ملايين معاملة يومياً، مشيراً إلى أن بطاقة «نول» شهدت العديد من التطورات منذ إطلاقها للمرة الأولى لأول مرة عام 2009 تزامناً مع أولى رحلات مترو دبي، حيث أضيفت إليها خدمات متعددة تشمل استخدامها في دفع أجرة مركبات الأجرة والحافلات ووسائل النقل العامة الأخرى، بالإضافة إلى دفع تذاكر دخول العديد من المرافق السياحية في إمارة دبي. وسيتم بيع البطاقة عبر منافذ حكومية وخاصة عدة.

ويستفيد من البطاقة الجديدة المقيمون والسيّاح والزوّار القادمون إلى دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص من مختلف بلدان العالم، الذين تجاوز عددهم 20 مليون زائر في عام 2023.

وتشمل المزايا مجموعة حصرية ومتنوعة من الخصومات التي يتجاوز عددها 100 عرض ترويجي، تشمل مختلف المرافق السياحية من الفنادق، والمطاعم، ومحال التجزئة، والأماكن الترفيهية، ومغامرات الاستكشاف، وغيرها العديد من العروض في إمارة دبي.