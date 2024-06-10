أبوظبي للتنقل يفوز بـ«جائزة دبي للنقل المستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت دائرة البلديات والنقل متمثلة في «أبوظبي للتنقل»، جائزتين مرموقتين في مجال التنقل المستدام، تأكيداً على دوره الرائد في تبني وترسيخ مفاهيم النقل المستدام، وذلك ضمن حفل تسليم «جائزة دبي للنقل المستدام» التي تعتبر من أهم الجوائز المرموقة في الشرق الأوسط، وذلك في دورتها الثالثة عشرة، والتي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتسلم المهندس عبدالله محمد المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل الجوائز من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والذي كرّم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد الفائزين في الجائزة؛ وذلك بهدف تحفيزهم على المساهمة في تبني الحلول المستدامة في مجال النقل والمحافظة على البيئة، ورفع مستويات سلامة التنقل.

وبهذه المناسبة، أعرب المرزوقي عن فخره بفوز «أبوظبي للتنقل» بالجائزتين مشيراً إلى أن «أبوظبي للتنقل» يسعى في رؤيته وخططه إلى القيام بدور فاعل وإيجابي نحو تحقيق رؤية الإمارة في مجالات التنقل المستدام والسلامة والمحافظة على البيئة في إمارة أبوظبي، مؤكداً أهمية تعزيز نشر الوعي والشعور بالمسؤولية، وضرورة التحفيز والتشجيع على الإبداع والريادة والتسابق بالمبادرات المبتكرة في مختلف مجالات التنقل.



المركز الأول

وقد فاز «أبوظبي للتنقل» بالجائزتين في المركز الأول بعد عملية اختيار وتقييم دقيقة من لجنة تحكيم الجائزة، والتي تعتبر من أهم الجوائز في الشرق الأوسط، تمثلت الجائزة الأولى بحصد المركز الأول عن فئة «سلامة التنقل»، عن جهوده في تحسين السلامة المرورية لقطاع الدراجات النارية العاملة في مجال التوصيل، والذي يواكب التزايد الكبير في استخدام هذه الدراجات في إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام وأهمية هذا القطاع وتأثيره المجتمعي والاقتصادي، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية للحد من السلوكيات الخطرة والحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية لهذه الفئة من مستخدمي الطريق وهذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي.

وشملت جهود فرق العمل تطوير أدلة ومعايير خاصة بدراجات توصيل الطلبات وأدلة تنظيمية وتوعية للسائقين بهدف تحسين مستوى تعليمهم وتوعيتهم، كما تم العمل مع القطاع الخاص لتوفير استراحات لسائقي دراجات توصيل الطلبات وتقنين فترات عملهم الطويلة، وتطوير أجهزة وأنظمة تتبع خاصة لمراقبة سلوكيات هذه الفئة من مستخدمي الطريق.



رائد

حصد «أبوظبي للتنقل» المركز الأول عن فئة «إدارة التنقل» عن مشروع مبادرة أبوظبي للتنقل الذاتي، وهو مشروع رائد تم من خلاله تقديم أول خدمة سيارات أجرة وحافلات صغيرة ذاتية القيادة في المنطقة على الطرق العامة، ويساهم المشروع في تعزيز خطة التنقل الذكي في إمارة أبوظبي وتحويل أنظمة النقل الحالية إلى وسائل نقل ذاتية القيادة.