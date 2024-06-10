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علوم الدار

«سوربون أبوظبي» والابتكار التكنولوجي يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير علوم الكم

مبنى الجامعة (من المصدر)
11 يونيو 2024 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت جامعة السوربون أبوظبي اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، لوضع إطار عمل مشترك للجانبين، يتيح لهما إمكانية تنفيذ مشاريع الأبحاث والتطوير في مجال علوم وتكنولوجيا الكم في دولة الإمارات.
وتضع هذه الاتفاقية الأسس لعلاقة تعاون بنّاء بين جامعة السوربون أبوظبي ومعهد الابتكار التكنولوجي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المشاريع البحثية وبرامج التبادل واستضافة الفعاليات والملتقيات العلمية، بالإضافة إلى العمل معاً على اجتذاب طلبة المدارس الثانوية إلى مجال علوم تكنولوجيا الكم، وتنظيم فعاليات تعليمية وتدريبية للطلبة الجامعيين والخريجين والمتدربين وطلبة الدراسات العليا حتى درجة الدكتوراه. 

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