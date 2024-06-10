تعاون بين جامعة الإمارات و«سنغافورة الوطنية» لإنتاج اللحوم النباتية

العين (الاتحاد)

في خطوة رائدة لإحداث ثورة في صناعة الأغذية، تمكّن باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية من تطوير بدائل اللحوم النباتية، بهدف إنشاء نظام غذائي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل فريق بحثي بهدف إنشاء نظام غذائي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الدكتور ساجد مقصود من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات، على استكشاف مصادر بروتين جديدة لدمجها في بدائل اللحوم، والتي تحاكي الملمس والطعم والمحتوى الغذائي للحوم الحقيقية.

ويبحث الفريق عن أساليب ومناهج مختلفة لإنتاج نظائر اللحوم التي يمكن أن تحاكي اللحوم الحقيقية. وبالإضافة إلى ذلك، يدرس الفريق تطوير نظير اللحوم الخالية من الغلوتين، الذي يمكن أن يكون بديلاً جيداً لأولئك الذين يعانون حساسية الغلوتين.

ويتمّ حالياً إجراء هذا البحث، بالتعاون مع معمل الأبحاث الخاص بالدكتور ويبياو تشو من قسم علوم الأغذية والتكنولوجيا في جامعة سنغافورة الوطنية (NUS).