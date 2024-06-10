«أسترا تك» توقع مذكرة تفاهم مع «الهلال» لتعزيز شراكتهما

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أسترا تك» توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف ترسيخ الشراكة بينهما، وتعزيز دعمهما للجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيدين الإنساني والاجتماعي في المنطقة وخارجها.

وقع المذكرة سالم الريس العامري، نائب الأمين العام لتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة بوتيم «الترا».

وقال سالم الريس العامري: ترحب «الهيئة» بتعاونها مع «أسترا تك» لدعم برامجها الإنسانية والتنموية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسد حرص المجموعة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية، وأضاف «تعتبر الاتفاقية الاستراتيجية بين أسترا تك وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي خير دليل على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي من خلال خبراتهما ورؤيتهما المشتركة».