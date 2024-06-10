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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية» تفتتح الدورة الثانية من «استشاري المرضى وعائلاتهم»

«الإمارات للخدمات الصحية» تفتتح الدورة الثانية من «استشاري المرضى وعائلاتهم»
11 يونيو 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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افتتحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدورة الثانية من المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية الترحيب بالأعضاء الجدد في المجلس وعرض نبذة عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومبادرة المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، إلى جانب مناقشة أهمية المجلس ومهامه والأهداف المرجوة منه.
وتخللت الجلسة مشاركة أعضاء المجلس في ورشة عمل حول تصفير البيروقراطية، حيث قدّمت إدارة سعادة المتعاملين عرضاً عن جهود المؤسسة في هذا المجال، مما ساهم في وضع الأفكار والمقترحات من منظور المستفيدين من خدمات المؤسسة لتقليل الوقت والجهد المتطلب للحصول على الخدمات الصحية.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
مركز التدريب والتطوير
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