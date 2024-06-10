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علوم الدار

«الصحة» تحصد 3 جوائز في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني

تكريم روضة السويدي (من المصدر)
11 يونيو 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بفئتين من جوائز «CIO Connect Awards 2024» التي تنظمها «CXO DX» و«Leap Media Solutions»، في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، في إنجاز جديد يرسخ تفوق دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية متميزة، ويعزز ريادتها في جودة الحياة الرقمية.
وحصلت حمدة المازمي وروضة السويدي على جائزة ضمن فئة «التميز في الأمن السيبراني»، كما حصلت علياء النعيمي على جائزة ضمن فئة «جوائز مدير تكنولوجيا المعلومات»، وذلك في حفل نُظم في دبي، بحضور العديد من كبار صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأعرب عبدالله أحمد أهلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، عن اعتزاز الوزارة بالحصول على ثلاث جوائز من «CIO Connect Awards 2024»، والتي تضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز رفيعة المستوى، نتيجة لجهودها الدؤوبة في تطوير واستخدام أفضل الحلول التكنولوجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمتعاملين، مشيراً إلى أن الفوز بهذه الجوائز يُؤكد التزام الوزارة بمسيرة التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة تُلبي احتياجات المتعاملين، ويُعزز من ريادتها في مجال الأمن السيبراني، مما يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للابتكار والتكنولوجيا.

تكنولوجيا المعلومات
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الأمن السيبراني
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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