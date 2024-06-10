الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية للشباب» تنظم برنامج «ملتقى تقييم وتطوير البرامج»

سلطان النيادي في صورة جماعية مع الشباب المشاركين في الملتقى (من المصدر)
11 يونيو 2024 01:18

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: «الإمارات للجينوم» برئاسة خالد بن محمد يرسخ موقع الدولة العلمي العالمي
أم الإمارات: النهوض بكفاءة المرأة لتحقيق الرخاء والتقدم

نظمت «المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برنامج «ملتقى تقييم وتطوير البرامج»، بمشاركة 75 شاباً وشابة من ذوي الخبرة والتجارب العملية ومختصين وآخرين ممن لديهم تطلعات مستقبلية رائدة في تطوير المسارات التنموية، والذي هدف إلى تقييم الأنشطة والبرامج الحالية التي تقدم للشباب، وتوحيد الجهود لابتكار أفكار جديدة تسهم في تمكينهم بمختلف المجالات، واقتراح برامج وأنشطة تتناسب مع احتياجات الشباب وتطلعاتهم.
واطلع معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، على سير أعمال الملتقى وما تضمنه من ندوات وورش عمل، كما حضر الحلقة الشبابية المصاحبة التي عُقدت بمناسبة يوم الشباب الخليجي تحت عنوان «دور الشباب الخليجي في بناء المستقبل: مسؤولية وقيادة»، والتي ناقش المشاركون خلالها رؤية القيادة في تحديد مسارات تمكين الشباب الخليجي، وتطلعاتهم المستقبلية للمساهمة في مسيرة التنمية، ودورهم في ترسيخ القيم والهوية في ظل التحولات الثقافية والتقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث. 
وتعليقاً على هذا الملتقى، صرح معالي النيادي قائلاً: «تسعى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستمرار إلى تمكين الشباب من خلال تطوير قدراتهم لتحقيق طموحاتهم وتعزيز إسهاماتهم الإيجابية في بناء مجتمعاتهم، وهو ما يجسد الرؤية الوطنية التي تمثل ركيزة أساسية لتوجيههم نحو مستقبل واعد، ونحن نلتزم بمواصلة الاستثمار في طاقاتهم ودعمهم وتشجيعهم لتولي المراكز القيادية في مختلف المجالات، وسنعمل بالتعاون مع كافة شركائنا، محلياً وإقليمياً وعالمياً، على توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة». 
وأضاف معالي النيادي: «شكّل ملتقى تقييم وتطوير البرامج منصّة حوارية مُلهمة لتبادل الخبرات وتوحيد التطلعات تعزيزاً لتعاون الشباب الخليجي في طرح أفكارهم الإبداعية وآرائهم الداعمة لمنهجية التمكين الشبابي، والتي سيكون لها دور استراتيجي في المساهمة الفاعلة بتطوير الأنشطة والفعاليات من حيث طبيعتها العملية وطريقة تأثيرها لتلبي احتياجاتهم تجاه واقع المستقبل في كافة القطاعات، حيث منحهم الملتقى فرصة قيمة لتظافر الجهود في سبيل توفير الأدوات اللازمة وإرساء قواعد جديدة لتنمية المهارات الشبابية في إطار التوجهات المستقبلية لدعم الأجيال القادمة».

المؤسسة الاتحادية للشباب
الإمارات
سلطان النيادي
تمكين الشباب
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن في باحات المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج
11 يونيو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بحديقة سانسيت بولاية نيفادا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
إدانة ترامب تشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية
11 يونيو 2024
رئيسة سويسرا تتحدث خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 دولة تعلن المشاركة بـ«مؤتمر سويسرا» لحل الأزمة الأوكرانية
11 يونيو 2024
التصويت في جلسة مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يؤيد مقترح الهدنة في غزة
11 يونيو 2024
محمد شياع السوداني
الأخبار العالمية
العراق: الإرهاب لم يعد خطراً على وجود الدولة
11 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©