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علوم الدار

لجنتان بـ«الوطني» تناقشان التسويق الصناعي ودور الإعلام فى ترسيخ الهوية

خلال اجتماع اللجنة (وام)
11 يونيو 2024 01:17

دبي (الاتحاد)

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واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق الهامشي وكيل قطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لدعم البحث والتطوير في المؤسسات، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمساهمة في تسويق النماذج الصناعية والمشاريع التجارية.
كما ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مسودة تقريري موضوعي سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
أحمد عيد المنصوري
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