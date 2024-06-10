الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1000 مسؤول وخبير في «خلوة الذكاء الاصطناعي» بمتحف المستقبل

متحف المستقبل في دبي
11 يونيو 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: «الإمارات للجينوم» برئاسة خالد بن محمد يرسخ موقع الدولة العلمي العالمي
أم الإمارات: النهوض بكفاءة المرأة لتحقيق الرخاء والتقدم

تنعقد اليوم أعمال «خلوة الذكاء الاصطناعي» في «متحف المستقبل»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة أكثر من 1000 من المختصين وصناع القرار من الجهات الحكومية والخاصة وكبريات الشركات التكنولوجية العالمية.
وتهدف حوارات الخلوة التي ينظمها «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع «البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي»، إلى استكشاف الفرص والتوجهات المستقبلية، وتحديد سبل التعاون المشترك لإيجاد حلول فاعلة، فضلاً عن إطلاق مجموعة من المبادرات والشراكات الهادفة إلى توظيف التطبيقات الواعدة للذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل.
وتنطلق أعمال الخلوة بجلسة رئيسية يشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ويستعرض خلالها أبرز أهداف «خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» التي تم إطلاقها مؤخراً.
وتتضمن «خلوة الذكاء الاصطناعي» أيضاً تنظيم جلسات نقاشية مغلقة تركز على تحديد أهم الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة واستكشاف وتطوير واستقطاب المواهب وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير إمكانات مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث وغيرها.
كما تتضمن «خلوة الذكاء الاصطناعي» ورش عمل وفعاليات متنوعة تنظمها شركات تكنولوجية عالمية في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي لاستعراض أحدث توجهات وتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«آي بي أم» و«غوغل» و«أمازون» و«أوراكل» و«إس إيه بي» و«نفيديا» و«سامسونغ»، إضافة إلى مركز الابتكار «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي.

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
دبي
متحف المستقبل
حمدان بن محمد بن راشد
حمدان بن محمد
مؤسسة دبي للمستقبل
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن في باحات المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج
11 يونيو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بحديقة سانسيت بولاية نيفادا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
إدانة ترامب تشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية
11 يونيو 2024
رئيسة سويسرا تتحدث خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 دولة تعلن المشاركة بـ«مؤتمر سويسرا» لحل الأزمة الأوكرانية
11 يونيو 2024
التصويت في جلسة مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يؤيد مقترح الهدنة في غزة
11 يونيو 2024
محمد شياع السوداني
الأخبار العالمية
العراق: الإرهاب لم يعد خطراً على وجود الدولة
11 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©