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علوم الدار

عمر الدرعي يشارك في ندوة الحج والعمرة الـ48

عمر الدرعي يشارك في ندوة الحج والعمرة الـ48
11 يونيو 2024 01:17

مكة المكرمة (وام)

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حضر الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، صباح أمس، أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ48 بعنوان «مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج»، التي حضرها أكثر من 500 مشارك من العلماء ومفكري العالم الإسلامي.
واشتمل برنامج أعمال الندوة على كلمة ترحيبية لمعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، فيما حملت الجلسة الرئيسية الأولى للندوة عنوان «الرخص الشرعية والفقهية في الحج»، وتطرقت الجلسة الثانية لـ«فقه الترخص وأثره في تيسير شعيرة الحج»، فيما جرى بعد ذلك تقديم عرض عن موسم الحج بعنوان «تعزيز المواطنة الشاملة وبناء الجسور»، واختتمت الندوة بتكريم شركاء ندوة الحج والعمرة.

عمر حبتور الدرعي
توفيق بن فوزان الربيعة
الإمارات
السعودية
الحج
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
محمد سعيد النيادي
موسم الحج
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