جبل مبرح يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وقال الأرصاد في رسالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 24.9 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 24.9 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 24.9 °C in Mobrah Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/BZXhKbES0V — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 11, 2024