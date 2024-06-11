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علوم الدار

جبل مبرح يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

موضوعية
11 يونيو 2024 08:28

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
 وقال الأرصاد في رسالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 24.9 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
رأس الخيمة
المركز الوطني للأرصاد
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