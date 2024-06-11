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شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب الانشغال بغير الطريق

شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب الانشغال بغير الطريق
11 يونيو 2024 09:39

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية.
وتدعو مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين "الالتزام بقواعد السلامة المرورية" وذلك بعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق وترك مسافة أمان كافية.
وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.

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تنبيه من شرطة أبوظبي
  • شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب الانشغال بغير الطريق

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حادث مروري
شرطة أبوظبي
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