الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» يطور 80 مشروعاً بقيمة تزيد على 16 مليار درهم

«أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» يطور 80 مشروعاً بقيمة تزيد على 16 مليار درهم
11 يونيو 2024 11:02

استثمر «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» حتى الآن 16 مليار درهم في تطوير 80 مشروعاً، أُنجِز منها 71 مشروعاً في 2023. وتهدف المشاريع إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال توفير وسائل الراحة الأساسية.

وكانت أبرز المشاريع التي استكملها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إنجاز أكثر من 9,000 وحدة سكنية للمواطنين، و27 مشروعاً لتعزيز المقومات المعيشية، مثل الحدائق والمدارس والمراكز المجتمعية، وإنجاز 3 مشاريع بارزة تتمثل في نفق ميناء زايد، وشبكة طرق وتقاطعات مطار زايد الدولي، وجسر أم يفينة، إضافة إلى 18 مشروعاً للطرق والنقل لتحسين تدفق حركة المرور، و23 حديقة وموقع ألعاب في مدينة خليفة.

أخبار ذات صلة
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشري البنية التحتية وجودة النقل الجوي
البنية التحتية تعزز جهود الإمارات لريادة السياحة العالمية

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «يرمز كلُّ مشروع من مشاريع البنية التحتية إلى وعد، وعدنا بالعمل المثابر والمتواصل من أجل تحسين حياة الناس، وتمكين مجتمعنا، ورسم ملامح لمستقبلٍ أكثرَ إشراقاً، ونحرص عند إنجاز كلِّ مشروع على أن تبقى أبوظبي في مكانتها الرائدة، وتزدهر بالابتكار والاتصال والشمولية، ما يثري حياة كل سكانها».

وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «تعكس هذه المشاريع التزامنا القوي بالسعي إلى تحقيق التميُّز من خلال الدفع بثبات نحو تحويل البنية التحتية في أبوظبي، ما يضمن إثراء جودة حياة سكانها، وتحقيق رفاهية العيش لديهم. ومن خلال استراتيجيتنا المدروسة بعناية ومبادراتنا الرائدة، فإننا نهدف إلى التوسُّع لتحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة والازدهار، وترك الأثر الإيجابي الدائم في حياة الأجيال المقبلة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البنية التحتية
آخر الأخبار
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
الرياضة
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
اليوم 13:00
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 12:25
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
الرياضة
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
اليوم 12:00
القطب الجنوبي(أرشيفية)
الترفيه
علماء يستخرجون تربة عمرها مليار سنة من القارة القطبية الجنوبية
اليوم 11:57
إيطاليا حاملة اللقب تصل إلى ألمانيا
الرياضة
إيطاليا حاملة اللقب تصل إلى ألمانيا
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©