«أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» يطور 80 مشروعاً بقيمة تزيد على 16 مليار درهم

استثمر «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» حتى الآن 16 مليار درهم في تطوير 80 مشروعاً، أُنجِز منها 71 مشروعاً في 2023. وتهدف المشاريع إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال توفير وسائل الراحة الأساسية.

وكانت أبرز المشاريع التي استكملها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إنجاز أكثر من 9,000 وحدة سكنية للمواطنين، و27 مشروعاً لتعزيز المقومات المعيشية، مثل الحدائق والمدارس والمراكز المجتمعية، وإنجاز 3 مشاريع بارزة تتمثل في نفق ميناء زايد، وشبكة طرق وتقاطعات مطار زايد الدولي، وجسر أم يفينة، إضافة إلى 18 مشروعاً للطرق والنقل لتحسين تدفق حركة المرور، و23 حديقة وموقع ألعاب في مدينة خليفة.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «يرمز كلُّ مشروع من مشاريع البنية التحتية إلى وعد، وعدنا بالعمل المثابر والمتواصل من أجل تحسين حياة الناس، وتمكين مجتمعنا، ورسم ملامح لمستقبلٍ أكثرَ إشراقاً، ونحرص عند إنجاز كلِّ مشروع على أن تبقى أبوظبي في مكانتها الرائدة، وتزدهر بالابتكار والاتصال والشمولية، ما يثري حياة كل سكانها».

وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «تعكس هذه المشاريع التزامنا القوي بالسعي إلى تحقيق التميُّز من خلال الدفع بثبات نحو تحويل البنية التحتية في أبوظبي، ما يضمن إثراء جودة حياة سكانها، وتحقيق رفاهية العيش لديهم. ومن خلال استراتيجيتنا المدروسة بعناية ومبادراتنا الرائدة، فإننا نهدف إلى التوسُّع لتحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة والازدهار، وترك الأثر الإيجابي الدائم في حياة الأجيال المقبلة».