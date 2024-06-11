الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الموارد البشرية والتوطين": بدء تفعيل المرحلة الثانية من "باقة العمل" عبر منصة "اعمل في الإمارات"

"الموارد البشرية والتوطين"
11 يونيو 2024 11:17

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من "باقة العمل" لتشمل جميع إمارات الدولة عبر المنصة الرقمية الموحدة "اعمل في الامارات" http://workinuae.ae، والتي توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية. وفق الحساب الرسمي  لوزارة الموارد البشرية والتوطين على منصة إكس.

تهدف المنصة  إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، وترسخ الباقة نهج تجنب الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالخدمات وتبسيطها، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية، و12 مليون زيارة، و62 مليون يوم عمل.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: «الإمارات للجينوم» برئاسة خالد بن محمد يرسخ موقع الدولة العلمي العالمي
أم الإمارات: النهوض بكفاءة المرأة لتحقيق الرخاء والتقدم

تعرف إلى الخدمات التي تقدمها الباقة، وكيف تساهم بتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين. من خلال الضغط على الرابط  https://workinuae.ae للدخول لمنصة "اعمل في الإمارات" واستخدام الباقة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر الأخبار
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
الرياضة
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
اليوم 13:00
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 12:25
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
الرياضة
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
اليوم 12:00
القطب الجنوبي(أرشيفية)
الترفيه
علماء يستخرجون تربة عمرها مليار سنة من القارة القطبية الجنوبية
اليوم 11:57
إيطاليا حاملة اللقب تصل إلى ألمانيا
الرياضة
إيطاليا حاملة اللقب تصل إلى ألمانيا
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©