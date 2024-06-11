"الموارد البشرية والتوطين": بدء تفعيل المرحلة الثانية من "باقة العمل" عبر منصة "اعمل في الإمارات"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من "باقة العمل" لتشمل جميع إمارات الدولة عبر المنصة الرقمية الموحدة "اعمل في الامارات" http://workinuae.ae، والتي توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية. وفق الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين على منصة إكس.

تهدف المنصة إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، وترسخ الباقة نهج تجنب الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالخدمات وتبسيطها، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية، و12 مليون زيارة، و62 مليون يوم عمل.

تعرف إلى الخدمات التي تقدمها الباقة، وكيف تساهم بتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين. من خلال الضغط على الرابط https://workinuae.ae للدخول لمنصة "اعمل في الإمارات" واستخدام الباقة.