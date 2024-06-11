الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"إسلامية الشارقة" تفتتح مسجد "الإمام ابن حزم" في الموردة 7

"إسلامية الشارقة" تفتتح مسجد "الإمام ابن حزم" في الموردة 7
11 يونيو 2024 11:48

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أمس مسجد "الإمام ابن حزم" بمنطقة الموردة 7 في ضاحية السيوح، بسعة 1000 مصلٍ من الرجال والنساء، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري.

يأتي افتتاح المسجد، استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة وفق رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتيسير إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد.

حضر الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية يرافقه المتبرع ببناء المسجد، وعدد من المسؤولين، وأهالي الضاحية، حيث أدى الحضور الصلاة، ثم استمعوا إلى كلمة وعظية حول فضل بناء المساجد في الإسلام وعمارتها مادياً ومعنوياً.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة
المدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم

وشيد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، وتتوسطه ثلاث قبب رئيسية دائرية الشكل، إضافة إلى 19 قبة صغيرة موزعة على زوايا المسجد، وتعلوه منارتان بارتفاع 34 مترا، وروعي في بنائه استخدام أفضل المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، حيث يعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتم بناء المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 14394 مترا مربعا، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه ومواقف للسيارات، وسكن للإمام وآخر للمؤذن.

وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي إن مسجد الإمام ابن حزم يعد منارةً تضاف إلى منارات إمارة الشارقة العامرة بمساجدها ومآذنها، ويخدم القاطنين بجميع شرائحهم، مشيداً بجهود أهل الخير والإحسان في الإمارة وما يقدمونه من أجل تشييد المساجد ورعايتها، داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا.

المصدر: وام
المساجد
الشارقة
إسلامية الشارقة
آخر الأخبار
3 منتخبات تتجاوز حاجز المليار يورو في «أمم أوروبا»
الرياضة
3 منتخبات تتجاوز حاجز المليار يورو في «أمم أوروبا»
اليوم 13:17
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
الرياضة
مدرب الدنمارك يطالب لاعبيه بـ «الشجاعة»
اليوم 13:00
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 12:25
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
الرياضة
منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا
اليوم 12:00
القطب الجنوبي(أرشيفية)
الترفيه
علماء يستخرجون تربة عمرها مليار سنة من القارة القطبية الجنوبية
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©