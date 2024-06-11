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إطلاق باقة العمل على مستوى الدولة

إطلاق باقة العمل على مستوى الدولة
11 يونيو 2024 13:21

سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلنت حكومة دولة الإمارات، إطلاق المرحلة الثانية من باقة العمل لتشمل إمارات الدولة كافة، وتختصر 8 خدمات لخمس جهات حكومية اتحادية ومحلية في تجربة واحدة، وعبر قناة موحدة «اعمل بالإمارات».

ووقعت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، صباح اليوم «الثلاثاء»، اتفاقية التعاون لإطلاق المرحلة الثانية من باقة العمل، التي تعمل باقة العمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة.

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وكشفت هذه الجهات، عن استفادة 600 ألف منشأة، و7 ملايين عامل من المرحلة الثانية لباقة العمل، مشيرة إلى أن باقة العمل تختصر دورة المعاملة من 30 يوماً إلى 5 أيام عمل، وتصبح زيارتين بدلاً من 6 زيارات. وتأتي مبادرة باقة العمل، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي.

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