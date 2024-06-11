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علوم الدار

" الهلال الأحمر" في أم القيوين يكمل استعداداته لعيد الأضحى

" الهلال الأحمر" في أم القيوين يكمل استعداداته لعيد الأضحى
11 يونيو 2024 16:28

أكمل مركز الهلال الأحمر في أم القيوين استعداده لاستقبال عيد الأضحى، بحصر أعداد المستفيدين من حملة مشروع الأضاحي وكسوة العيد لعام 2024 والتي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر تحت شعار "عطاؤكم.. عيدهم"وتنفيذ برنامَج متكامل يحقق أهداف المشروع.

وثمن عارف حسن الخضر مدير مركز الهلال الأحمر في أم القيوين جهود وتبرعات أصحاب الأيادي البيضاء المساهمين والمحسنين في دعم برامج ومشاريع الهيئة الإنسانية، لمواصلة رحلة العطاء في دعم الأسر المتعففة، وإدخال بهجة العيد على المستفيدين من برامج الهلال المتنوعة داخل وخارج الدولة.

وقال إن استعدادات مركز الهلال في أم القيوين شملت تنفيذ خِطَّة تسويقية تستهدف المتبرعين والخيرين، وتسهل عليهم عملية التبرع ، وذلك من خلال تواجد مندوبين الهلال في المراكز التجارية في أم القيوين، إضافة للموقع الإلكتروني للهيئة، والإيداعات البنكية، وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني 800733، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

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وأوضح أن المركز سلم المستفيدين من مشروع الأضاحي من الإمارة المسجلين بالمركز، وعددهم 724 أسرة، شاملة 2973 فردا، كوبونات استلام الأضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استفادة 150 فردا من مشروع توزيع كسوة العيد.

وأضاف أن المركز سينفذ خلال أيام العيد زيارات ميدانية لكبار المواطنين لمشاركتهم فرحة العيد وتقديم الهدايا لهم، لافتاً إلى أن فريقاً من متطوعي الهلال الأحمر في أم القيوين ينفذ مبادرات مجتمعية لإدخال الفرحة والسرور على الأسر المتعففة والأيتام ابتهاجاً بعيد الأضحى المبارك منها مبادرة فوالة العيد.

المصدر: وام
عيد الأضحى
أم القيوين
الهلال الأحمر
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