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شرطة عجمان تطلق حملة "صيف بلا حوادث"

شرطة عجمان تطلق حملة "صيف بلا حوادث"
11 يونيو 2024 16:51

 أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات الحملة التوعوية المرورية الموحدة الثالثة " صيف بلا حوادث " لعام 2024، التي اعتمدتها وزارة الداخلية عبر مجلس المرور الاتحادي، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتستهدف جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات بكافة أنواعها.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة تهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية، وذلك من خلال التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة والمتعلقة بسلامة المركبة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة خلال فترة الصيف للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وأضاف نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تشمل مبادرات وفعاليات توعوية لجميع أفراد المجتمع، بمختلف الشرائح والفئات العمرية، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، ولضبط أمن الطرق وتعزيز السلامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، بالإضافة إلى بث رسائل التوعية المرورية بـ(3) لغات مختلفة وهي، العربية والإنجليزية والأوردو في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأكد المقدم راشد بن هندي إن فعاليات حملة "صيف بلا حوادث"، تأتي تزامنا مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر ما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، ومنها التأكد من سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، التي لا يتجاوز ارتفاعها (60) سنتيمتراً، فضلاً عن التأكد من صلاحية أنوار الإضاءة وإشارات تغيير اتجاه المركبة وعدم وجود أية مواد قابلة للاشتعال بالمركبات.

وحث ابن هندي السائقين على الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

المصدر: وام
الصيف
الحوادث
شرطة عجمان
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