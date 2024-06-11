خطة متكاملة في «سوق الشارقة للمواشي» استعداداً لعيد الأضحى

الشارقة (الاتحاد)

يستعد سوق الشارقة للمواشي لاستقبال زواره في عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة لضمان تقديم خدمات نوعية ومتكاملة تلبي احتياجات الجمهور، وتساعدهم لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة خلال أيام العيد المبارك، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، والدائرة الاقتصادية- الرقابة، وجمعية الشارقة للتطوع، وتطبيق «براق» التابع لشركة أصول لحلول النقل.

وقال المهندس عبد الله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة: «تتطلع إدارة سوق الشارقة للمواشي دائماً إلى تحقيق سعادة ورضا المتعاملين، حیث تحرص على تحسین بنیتها التحتیة بشكل مستمر، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة لتوفير كل ما يحتاجه سكان الإمارة وزوارها، وخدمتهم وفق أعلى المقاييس من حيث المساحة والشكل العام والمرافق المزودة بأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في النظافة والصحة العامة، والتي تتناسب مع احتیاجاتهم وتطلعاتهم، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة لتوفير كل ما يحتاجه سكان الإمارة وزوارها».

وأضاف: حرصاً مناً على خدمة العملاء وتسهيل رحلتهم للحصول على الأضحية، أطلقنا هذا العام خدمة الحجز المسبق، ويمكن التمتع بخدمة الحجز المسبق مع التوصيل إلى باب منزل العميل، وللاستفسار عن المزيد من التفاصيل يمكن التواصل عبر الاتصال على الرقم التالي: 80080088، وعلى أن يتم ذبح الأضاحي وتوصیلها للعمیل بالتعاون مع «براق»، هذا الترتیب سيسهم في تحسین سیر العملیات وتسهیل عملية توزيع الأضاحي بشكل أكثر فعالية وسلاسة، ويوفر تجربة مريحة ومرنة للعملاء لاستلام أضاحیهم بكل يسر وسهولة.

وتابع الشامسي: هذا العام وضعنا خطة واضحة ومدروسة لتنظيم عملية دخول الزوار إلى السوق، إذ خصصنا مسار للعملاء القادمين إلى المسلخ مباشرة، فيما خصصنا مسار للزوار المتجهين نحو الحظائر، كما وضعنا لوحات إرشادية في جميع أنحاء السوق.