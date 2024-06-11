«بيت الخير» تستعد لتوزيع 2500 أضحية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أنها استكملت تحضيراتها لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام، الذي سوف يقوم بتوزيع 2000 أضحية، تم التعاقد على شرائها، بالإضافة إلى 500 أضحية يتكفل المحسنون عادة بشرائها سنوياً على نفقتهم وتقديمها للمشروع، وسيجري ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، بالتعاون مع مقاصب دبي التي تعتمد أفضل المعايير الصحية والبيئية، وسوف يتم تقسيم الأضاحي إلى حصص، لتوزيعها على حوالي 4.639 أسرة على الأقل، لتنعم باللحوم الطازجة خلال عيد الأضحى المبارك.

وفتحت الجمعية باب التبرع للأضاحي، لمن يرغب في توكيل الجمعية بذبح الأضحية عنه، لتقوم بتوزيعها على المستحقين وفق الشروط الشرعية والصحية، كما يمكن للمضحين استخدام تطبيق «بيت الخير» الذكي للتبرع.

وتم تحديد سعر الأضحية داخل الدولة حسب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدوائر الشرعية الأخرى في الإمارات بمبلغ 650 درهماً للأضحية الواحدة، ويدخل مشروع الأضاحي ضمن برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر المستفيدة في المواسم والأعياد، ويرفده لنفس الهدف مشروع «نسك» للعقائق والنذور، بحيث يوفر المشروعان للأسر محدودة الدخل حصصاً وافية من اللحوم الطازجة التي تعزز معاش هذه الأسر ونظامها الغذائي.