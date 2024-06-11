«هاسب» لضمان السلامة في مسالخ الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكملت بلدية منطقة الظفرة تجهيز المسالخ بمدن المنطقة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وفق متطلبات الأمن الحيوي، ومتطلبات نظام إدارة السلامة الغذائية ونظام الهاسب، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالمسالخ.

وتحرص البلدية على توفير الأطباء البيطريين والقصابين والعمال والمحافظة على نظافة المسالخ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوعية الجمهور والعاملين بالمسالخ، بأهمية الذبح السليم داخل المسالخ لتوافر الفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل وبعد الذبح وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وتضم المسالخ 19 طبيباً بيطرياً، 61 قصاباً و 54 من العمال والمشرفين لتسريع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ويبدأ دوام المسالخ بمدن المنطقة في اليوم الأول للعيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 6 مساءً، وفي الأيام من ثاني العيد حتى اليوم الرابع يبدأ الدوام من الساعة 7 صباحاً، وحتى الساعة 6 مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة 11 ظهراً وحتى الساعة 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة.

كما تضم أسواق المواشي 6 أطباء بيطريين للقيام بعمليات الكشف والمتابعة وإجراء الفحوصات البيطرية على جميع الحيوانات الواردة إلى أسواق المواشي ومتابعة سير العمل اليومي وتنظيم حركات دخول وخروج جميع المواشي من وإلى الأسواق التابعة إلى بلدية منطقة الظفرة.

وقد قامت إدارة الصحة العامة بعمل 6 مختبرات فرعية موجودة بكل مسلخ، بالإضافة إلى مختبر مركزي مجهز بكافة الأجهزة والمعدات بمدينة زايد، وذلك لفحص جميع العينات والمسحات التي تضمن سلامة الغذاء وتقديم لحوم سليمة وآمنة للمجتمع المحلي.

بلغ عدد الذبائح خلال العام الماضي 81366 ذبيحة شملت الأغنام والماعز والجمال والأبقار، بينما بلغ عدد الذبائح بالمسالخ منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو 32493 ذبيحة.