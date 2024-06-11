الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«هاسب» لضمان السلامة في مسالخ الظفرة

استعدادات لاستقبال الأضاحي في الظفرة (من المصدر)
12 يونيو 2024 01:27

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يحضران اجتماع لجنة الميزانية العامة
خالد بن محمد بن زايد: استراتيجية الجينوم ترسخ مكانة الإمارات

أكملت بلدية منطقة الظفرة تجهيز المسالخ بمدن المنطقة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وفق متطلبات الأمن الحيوي، ومتطلبات نظام إدارة السلامة الغذائية ونظام الهاسب، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالمسالخ.
وتحرص البلدية على توفير الأطباء البيطريين والقصابين والعمال والمحافظة على نظافة المسالخ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوعية الجمهور والعاملين بالمسالخ، بأهمية الذبح السليم داخل المسالخ لتوافر الفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل وبعد الذبح وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.
وتضم المسالخ 19 طبيباً بيطرياً، 61 قصاباً و 54 من العمال والمشرفين لتسريع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ويبدأ دوام المسالخ بمدن المنطقة في اليوم الأول للعيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 6 مساءً، وفي الأيام من ثاني العيد حتى اليوم الرابع يبدأ الدوام من الساعة 7 صباحاً، وحتى الساعة 6 مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة 11 ظهراً وحتى الساعة 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة.
كما تضم أسواق المواشي 6 أطباء بيطريين للقيام بعمليات الكشف والمتابعة وإجراء الفحوصات البيطرية على جميع الحيوانات الواردة إلى أسواق المواشي ومتابعة سير العمل اليومي وتنظيم حركات دخول وخروج جميع المواشي من وإلى الأسواق التابعة إلى بلدية منطقة الظفرة.
وقد قامت إدارة الصحة العامة بعمل 6 مختبرات فرعية موجودة بكل مسلخ، بالإضافة إلى مختبر مركزي مجهز بكافة الأجهزة والمعدات بمدينة زايد، وذلك لفحص جميع العينات والمسحات التي تضمن سلامة الغذاء وتقديم لحوم سليمة وآمنة للمجتمع المحلي.
بلغ عدد الذبائح خلال العام الماضي 81366 ذبيحة شملت الأغنام والماعز والجمال والأبقار، بينما بلغ عدد الذبائح بالمسالخ منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو 32493 ذبيحة.

أميركا
المسالخ
الظفرة
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
الإمارات
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©