حملة تفتيشية على مسالخ أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة حملة تفتيشية استهدفت التأكد من جاهزية المسالخ في أبوظبي وضواحيها، ونظافة بيئتها العامة، وقدرتها على استقبال المتعاملين بأفضل كفاءة، حيث شملت الحملة: مسلخ الشهامة، والمسلخ الآلي في منطقة الميناء بأبوظبي، ومسلخ بني ياس،مسلخ الوثبة.

وجاءت هذه الحملة ضمن إطار الاستعدادات العامة التي تجريها البلدية على مرافقها الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير خدمات مميزة في مسالخها، وفقاً لأفضل المعايير الصحية العالمية.

كما استهدفت الحملة المحافظة على البيئة والسلامة العامة في المسالخ، وتوعية الجمهور، وموظفي المسالخ بشأن متطلبات البيئة والسلامة العامة، والحد من تأثير مخلفات المسالخ على البيئة، وأفضل الطرق لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى قياس الأثر البيئي لعمليات المسالخ.