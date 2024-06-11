الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حدد أدوارك الأسرية ومهامك الوظيفية» في ورش تدريبية بـ«التنمية الأسرية»

مشاركون في إحدى الورش (من المصدر)
12 يونيو 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يحضران اجتماع لجنة الميزانية العامة
خالد بن محمد بن زايد: استراتيجية الجينوم ترسخ مكانة الإمارات

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من ورش التدريب العملي بعنوان «حدد أدوارك الأسرية ومهامك الوظيفية»، ضمن خدمات التوازن بين الأسرة والعمل، في إطار حرصها على تحسين مستوى التوازن في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والعملية.
تناولت الورش التدريبية مجموعة من المحاور التي تحقق التوازن، منها: (ما أدواري الحقيقية في الأسرة؟ وما مهامي الوظيفية وكيف أنجزها بكفاءة؟ وكيف أحقق التوازن بين الأدوار الأسرية والمهام الوظيفية؟).
حضر الورشة الخاصة بالبرنامج الذي نظم في مركز مدينة زايد المجتمعي التابع لمؤسسة التنمية الأسرية أكثر من 25 سيدة، والتي قدمتها المدربة ولاء أحمد الشحي، مدرب معتمد في منهجية (ترايز للابتكار والإبداع) ومدرب دولي معتمد.
وذكرت الشحي أن هناك عدداً من النقاط التي عندما يركز عليها الفرد تساعده في تحقيق التوازن والوصول إلى أهدافه بطريقة أسرع، وهي تحديد الأولويات على الصعيدين الشخصي والمهني، وتحديد المهام أو الأعمال التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى استبعاد الأعمال التي يمكن الاستغناء عنها، وذلك للتمكن من الحصول على المزيد من الوقت لإنجاز الأعمال المهمة والأولويات.
وأشارت إلى الأولويات التي يمكن تحديدها لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل والمتمثلة في تحديد أدوارك في العمل (المهام الوظيفية)، وترتيب أولوياتك في العمل، وتحديد بعد الأدوار التي يمكن التفويض فيها في مجال العمل، بالإضافة إلى تحديد أدوارك وأولوياتك في الأسرة.
وقدمت الشحي عدداً من رسائل التوعية التي يمكن أن تحدث فرقاً في الحياة اليومية وإنجاز الأعمال، منها: (التوقف عن الشعور بالذنب، استخدام بعض الحيل للحفاظ على الوقت، البحث عن الرعاية المناسبة لطفلك، والحفاظ على التواصل الجيد مع مديرك في العمل، التواصل مع شريك حياتك، التفاعل مع الأنشطة الأسرية المفيدة، استخدام التقويم اليومي والشهري والتخطيط للمستقبل، والمشاركة في الأعمال المنزلية، قول كلمة (لا) عند الحاجة، وخفض سقف توقعاتك، بالإضافة إلى تحديد وقت خاص لنفسك).
وتعمل مؤسسة التنمية الأسرية على تقديم مجموعة من الورش والبرامج التدريبية التي تساعد الفرد على وضع استراتيجياته الخاصة لتحقيق التوازن وتحسين جودة الحياة اليومية، وتحقيق السعادة الدائمة في شتى مجالات الحياة، والتنمية الاجتماعية المستدامة للأسرة وأفراد المجتمع.

مؤسسة التنمية الأسرية
الإمارات
التنمية الأسرية
الحياة الأسرية
الأسرة
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©