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علوم الدار

«صحة دبي» تستضيف الامتحانات السريرية

مبنى الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي (من المصدر)
12 يونيو 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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استضافت هيئة الصحة بدبي، خلال الفترة من فبراير وحتى مايو 2024، الامتحانات السريرية «الأوسكي» لاختصاص طب الأطفال، وطب الطوارئ، وطب الأسرة التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي عقد لأول مرة للامتحانات كافة وعلى مستوى الوطن العربي عن طريق نظام إلكتروني يشمل جميع المراكز الامتحانية في الدول العربية، وبشكل متزامن.
وشارك في الامتحان -الذي تم إدارته بشكل رقمي وبتقنيات حديثة ومعايير عالمية- أكثر من (120) طبيباً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية المجاورة.
ويهدف الامتحان السريري إلى قياس المعرفة والقدرات والمهارات والسلوكيات المهنية اللازمة للأطباء للعمل بكفاءة في الاختصاصات الصحية، من خلال استخدام الطرق العالمية المعتمدة لمثل هذا النوع من الامتحانات.
وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي: إن استضافة دبي لهذه الامتحانات يعكس الثقة والقدرة العالية التي تتمتع بها البنية التحتية للمنظومة الصحية في الإمارة، ودورها الفاعل في تنظيم وإنجاح مثل هذه الامتحانات التخصصية التي تعزز دور ومكانة دبي كمركز إقليمي ووجهة عالمية لعقد الامتحانات الأكاديمية.
كما تعكس استضافة «الهيئة» لهذه الامتحانات مساعيها الدائمة لدعم التعليم الطبي، من خلال توفير بيئة آمنة وملائمة للاختبارات والتدريب العملي والتطور الأكاديمي بشكل عام.
وأعرب البروفيسور يوسف الطيب، عميد كلية دبي الطبية للبنات عن فخره باستضافة الكلية لهذه الامتحانات، مما يعكس ثقة هيئة الصحة بدبي والمجلس العربي للاختصاصات الصحية في البنية التحتية الرقمية المتطورة للكلية، مؤكداً أن كلية دبي الطبية للبنات كانت وما زالت شريكاً استراتيجياً ومساهماً فاعلاً في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي من خلال توفير الدعم اللوجستي، مثمناً الدعم الكبير لمجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية واهتمامه غير المحدود بالتعليم والبحث العلمي لتبقى الكلية منارة للعلم والمعرفة في المنطقة.

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