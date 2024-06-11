الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رضيع ينتصر على «ولمز» بجراحة معقدة في أبوظبي

الطفل عبدالله (من المصدر)
12 يونيو 2024 01:28

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يحضران اجتماع لجنة الميزانية العامة
خالد بن محمد بن زايد: استراتيجية الجينوم ترسخ مكانة الإمارات

انتصر الطفل عبدالله الحاج البالغ من العمر 16 شهراً على مرضه، الذي تم تشخيصة بورم ولمز (الورم الأرومي الكلوي) في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، وهو ورم نادر من سرطان الكلى ويؤدي إلى ارتفاعات غير منتظمة في ضغط الدم ونزيف داخلي خفي، ويؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة، ويؤثر في الغالب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام.
في البداية، قام فريق الرعاية مع وصول عبدالله بإجراء فحوص عامة للتوصل إلى سبب إصابته بالحمى المستمرة، وبعد الفحص الطبي، توصل الفريق لنتيجة تشخيص مفاجئة، كانت أخطر من أسوأ توقعاتهم. 
وقال والد عبدلله، عمر عبدالله الحاج علي: «كنا محظوظين للغاية لتلقي ابننا مثل هذا الدعم والرعاية العطوفة من الدكتور المختص بحالة عبدالله، وفريقه متعدد التخصصات في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، الذين يتمتعون بمهارات التعامل مع هذه الحالة، حيث كان الخوف مهيمناً على رحلتنا هذه في بدايتها، إلا أن مهارة فريق الرعاية حولت هذا الخوف إلى أمل واليوم، وبينما استعاد ابننا ضحكات وحيوية الطفولة، نؤكد أننا ممتنون للأبد لمساعدتهم ورعايتهم والتزامهم».
وحول هذه الحالة، قال الدكتور عابد قاضي، استشاري جراحة الأطفال في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال والمشرف على حالة «عبدالله»: «لسوء الحظ، لا توجد أي إجراءات وقائية من هذا المرض، ونظراً لعدم وجود برنامج فحص، فمن الصعب تحديد المرضى الذين قد يصابون بورم ولمز، إلا أنه عند إخبار أولياء الأمور بإصابة طفلهم بهذا المرض، يكون وقع الخبر سيئاً للغاية، لا سيما وأن المصابين يكونون بعمر صغير للغاية».
وأضاف: «استجاب الفريق الطبي في المستشفى بسرعة كبيرة نظراً لإدراكهم لمدى إلحاح هذه الحالة وحاجتها للعلاج الفوري، وكانت أولويتهم تحسين حالته، ودفع ضغط دمه للاستقرار قبل أي إجراء جراحي معقد، ومنحت هذه الحالة المستشفى فرصة كبيرة لأنها كانت الأولى من نوعها في تاريخه. 
وأشار إلى أن الفريق الطبي حرص على تقديم الرعاية العطوفة، ووجهوا أسرة عبدالله بما يخص خطته العلاجية بكل شفافية ومصداقية، وكان الطفل بطل هذه القصة بحق، إذ خضع للعملية الجراحية بدعم من فريق التخدير، وكوادر التمريض، والجراحين. وتكللت العملية بالنجاح مع إزالة الورم، وكانت سرعة تعافي عبدلله أمراً أذهل كادر المستشفى. ولم تتردد أسرته في التعبير عن عمق امتنانها للرعاية الاستثنائية التي تلقاها ابنهم والدعم الذي منحه مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال له، ولم تنتهِ المعركة بعد، إذ أُحيل عبد الله لتلقي العلاج الكيميائي في مستشفى متخصص لأورام الأطفال، ويتطلب العلاج الشامل اتباع نهج متعدد التخصصات ومثابرة دائمة ليتمكن من الانتصار على المرض كلياً.
وأضاف: «إنه لا يزال السبب الدقيق لظهور ورم ولمز غير معروف بدقة، وعلى أي حال، فإن 20% من الأطفال المصابين بهذا الورم قد يكون لديهم اضطراب جيني، وعادةً ما يظهر ورم ولمز على شكل كتلة غير مؤلمة في البطن، والتي قد تكون واضحة عند الفحص السريري، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى آلام البطن، والبيلة الدموية (دم في البول)، وحمى وارتفاع ضغط الدم، وفقدان الوزن، وفي بعض الحالات، قد ينتشر الورم إلى أعضاء أخرى، مثل الرئتين أو الكبد، مما يؤدي إلى أعراض تنفسية أو تضخم الكبد».
وذكر أنه على الرغم من ندرته، يمثل ورم ولمز مدعاة قلق صحي كبير نظراً لقدرته على النمو والانتشار سريعاً، لذلك فإن فهم تعقيدات ورم ولمز، بما يشمل دراسة المرض والمسببات المرضية والأعراض السريرية والتشخيص والعلاج والتشخيص، هو أمر بالغ الأهمية لإدارته بطريقة فعالة.
وقال: «إن ورم ولمز، لا سيما لدى طفل صغير مثل عبدالله، يكون خطيراً للغاية، إذ يؤدي النزيف داخل الورم وارتفاع ضغط الدم إلى تفاقم الحالة وازدياد تعقيدها، مما يتطلب رعاية مكثفة قبل الجراحة وبعدها. ولم يكن هدفي مجرد إزالة ورم ولمز، بل ضمان طريق عبدالله نحو مستقبل مليء بالصحة والسعادة والإمكانات غير المحدودة»، قد يكون طريق التعافي الكامل لعبدالله، وأقرانه المصابين بالحالة ذاتها، مليئاً بالتحديات لكنه حافل بالانتصارات والآمال. ومع الخبرات الطبية المناسبة، والدعم والالتزام، يمكن للأطفال المصابين بمرض ولمز التعافي.

الإمارات
السرطان
علاج السرطان
مستشفى دانة الإمارات
الرعاية الصحية
ضغط الدم
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©