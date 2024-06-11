فتح باب التسجيل في الدورة السابعة من«مبتكرون»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة السابعة من مسابقة «مبتكرون» التي تنظمها المؤسسة سنوياً للراغبين من الفئة العمرية 18 فما فوق ممن لديهم شغف الابتكار ويتمتعون بأفكار وميول ابتكارية قابلة للتطبيق.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع وتوفير البيئة المناسبة لدعم جهودهم في الابتكار والتميز، وتحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع من خلال مختبر «فاب لاب» الإمارات التابع للمؤسسة، حيث سيستمر استقبال المشاركات حتى 27 يوليو القادم.

وقال الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المسابقة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للطلبة المبتكرين وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنجاز وتطبيق ابتكاراتهم من خلال فاب لاب الإمارات، حيث تحرص المؤسسة على توفير المستلزمات والأدوات كافة التي تساعدهم على العمل وتنفيذ خططهم الابتكارية.