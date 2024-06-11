الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«في مدرستي عالم» تعزز الابتكار والبحث العلمي لدى 800 طالب

سارة الأميري
12 يونيو 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«42 أبوظبي».. حلول مجتمعية بالذكاء الاصطناعي
«سوربون أبوظبي» والابتكار التكنولوجي يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير علوم الكم

حققت مبادرة «في مدرستي عالم»، التي تستهدف استكشاف جيل جديد من علماء المستقبل من الطلاب والطالبات في دولة الإمارات، نتائج متميزة خلال العام الدراسي 2023/2024، حيث نجحت المبادرة في الوصول إلى أكثر من 800 طالب وطالبة في إمارات الدولة، بهدف تعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي لدى الشباب.
ونفذ المبادرة، أعضاء في مجمع محمد بن راشد للعلماء، بإجراء زيارات ميدانية إلى  20 مدرسة، نظموا خلالها جلسات تفاعلية، تطرقت إلى موضوعات مثل التغير المناخي، والوقود الحيوي، والروبوتات، والفيزياء الفلكية، أسهمت في تحفيز الفضول العلمي والقدرات الإبداعية للطلاب، وتسليط الضوء على العلوم كمسار تربوي داعم لمهارات ووظائف المستقبل.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس علماء الإمارات: إن المبادرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بتهيئة بيئة علمية محفزة لشباب الإمارات، ونجحت في ربط الطلاب بالعلماء والأكاديميين والباحثين من مختلف التخصصات العلمية، بما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشباب، حيث يهدف مجلس علماء الإمارات إلى تعزيز تطوير المجتمع العلمي في الدولة، وبناء جيل من العلماء في مختلف المجالات.
وأوضحت معاليها أنه انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نطور المبادرات الداعمة لتعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، بهدف ترسيخ دورهم المستقبلي في مسيرة نمو وتنافسية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في الدولة.

الابتكار
البحث العلمي
مدارس الدولة
سارة الأميري
مجلس علماء الإمارات
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©