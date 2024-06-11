«تريندز» يسلّح موظفيه بـ«المناعة الإعلامية» في عصر المعلومات

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات محاضرة تفاعلية حول «المناعة الإعلامية»، ضمن سلسلة برنامج «إدراك»، الذي تشرف عليه إدارة التدريب والتطوير في المركز، وقدّمها إبراهيم خادم، مدير تراخيص المحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام.

وفي بداية المحاضرة التي جاءت ضمن خطوات المركز لتعزيز قدرات موظفيه في عصر المعلومات، أثنى المحاضر على جهود «تريندز» البحثية، وقال: إن العمل التخصصي الذي يقوم به عبر نشر المعرفة الموثقة يشكل مثالاً للمناعة الإعلامية بمعناها الواسع.

وشدّدت المحاضرة التي عقدت في مقر «تريندز» الرئيس بأبوظبي على أهمية امتلاك مهارات المناعة الإعلامية في عصرنا الرقمي، حيث تُمكّن الأفراد والمؤسسات من التعامل بفاعلية مع كمّ هائل من المعلومات، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يتم نشره.

وزوّدت المحاضرة المشاركين بالمهارات اللازمة لتمييز المعلومات الصحيحة من المضللة، وكيفية التحقق من صحتها قبل مشاركتها أو نشرها.

وتوقف المحاضر إبراهيم خادم عند محاور أساسية عدة، وهي توحيد الرسالة الإعلامية لضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف بشكل فعال، مع التركيز على وضوحها وتناسقها مع أهداف المؤسسة.

كما شدد على أهمية توثيق القضية الإعلامية والإنجازات بشكل احترافي وباستخدام وسائل الإعلام المختلفة، لتعزيز صورة المؤسسة ونشر قصص نجاحها، إضافة إلى الاستثمار في المعرفة.