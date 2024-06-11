تعاون بين «ايدج» و«أداني للدفاع والفضاء»

أبوظبي / أحمد آباد (الاتحاد)

وقّعت «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، اتفاقية تعاون مهمة مع «أداني للدفاع والفضاء»، الشركة الرائدة في مجال الدفاع والفضاء في الهند.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منصة عالمية للاستفادة من قدرات الدفاع والفضاء لدى كلتا الشركتين والجمع بين منتجاتهما بهدف تلبية متطلبات العملاء العالميين والمحليين. ويتضمن ذلك تقييم التعاون عبر المجالات الأساسية لمنتجات «ايدج» و«أداني»، والتي تشمل الصواريخ والأسلحة التقليدية والذكية، أنظمة الدفاع الجوي، الطائرات المسيّرة، المركبات البرية المأهولة وغير المأهولة، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية.

وتشمل الاتفاقية إنشاء مرافق للبحث والتطوير في كل من دولتي الهند والإمارات، إلى جانب إنشاء مرافق التطوير والإنتاج والصيانة لحلول الدفاع والفضاء، ليس فقط لخدمة سوق دولة الإمارات والهند، بل لتغطي أسواق جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية على حد سواء. وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»: تُمثّل الاتفاقية المشتركة مع شركة «أداني للدفاع والفضاء» إنجازاً مهماً من شأنه توطيد العلاقات الثنائية ذات الصلة قطاع الدفاع بين الهند ودولة الإمارات. كما تؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المتبادل بأهمية تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعكس حرصنا الشديد على تزويد عملائنا بالمنتجات الأكثر تطوراً في الأسواق، مع الاستفادة من إمكانات التصدير العالمية التي تشمل التقنيات الرائدة المُصنّعة في دولة الإمارات. نعتزم أيضاً إنشاء منصة مشتركة بين أداني وايدج للاستمرار بتطوير وإنتاج تقنيات دفاعية حديثة، إلى جانب وضع معايير تقنية جديدة في قطاع الدفاع والمعدات العسكرية المتقدمة، على نحو مستدام. من جهته، قال أشيش راجفانشي، الرئيس التنفيذي لشركة أداني للدفاع والفضاء: «يُمثّل تعاوننا بداية حقبة جديدة في تحسين القدرات الدفاعية، ويبرز التزامنا بتطوير الخبرة التكنولوجية وتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين دولة الإمارات والهند. لا ريب أن ذلك يُجسّد التعاون نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بهدف تعزيز قدراتنا عبر طرح حلول متطورة، وبلوغ معايير جديدة ضمن المشهد الدفاعي العالمي».

تبرهن هذه الاتفاقية مع شركة «أداني للدفاع والفضاء» التزام «ايدج» تجاه صناعة الدفاع في الهند، وهو سوق له أهمية استراتيجية بالنسبة للمجموعة.