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3000 موظف في «حديد الإمارات أركان» ينضمون إلى «بادر»

الموظفون في صورة جماعية (من المصدر)
12 يونيو 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرمت هيئة البيئة - أبوظبي شراكة مع «حديد الإمارات أركان» لضم أكثر من 3000 موظف إلى تطبيق «بادر» للهواتف الذكية، الذي طورته «الهيئة». وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية نظمتها هيئة البيئة - أبوظبي وشركة  «حديد الإمارات أركان» احتفالاً بيوم البيئة العالمي، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامهما بتحقيق مستقبل مستدام.
صُمم تطبيق «بادر»، الذي أطلقته «الهيئة» في عام 2022، للتشجيع على تغيير الأنماط السلوكية من خلال تقديم المكافآت التحفيزية للممارسات البيئية، من إعادة التدوير إلى الترويج لاستخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والمشاركة في المبادرات الخضراء، حيث يشجع «بادر» المستخدمين على تبني قرارات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية. وتقديراً لجهودهم، يمكن للمستخدمين الحصول على نقاط يمكن استبدالها لاحقاً بمكافآت وخصومات حصرية لدى تجار التجزئة مثل إنترتينر. وكرمت هيئة البيئة - أبوظبي موظفي شركة  «حديد الإمارات أركان»، حيث تعتبر الشركة أول جهة تنضم رسمياً إلى تطبيق «بادر». وسيتم متابعة أداء الموظفين واستخدامهم للتطبيق، حيث سيتم إصدار تقرير شهري. كما سيكون لدى شركة  «حديد الإمارات أركان» لوحة تحكم توضح التقدم الذي أحرزه موظفيها فيما يتعلق بممارسات الاستدامة، حيث ستتم مكافأتهم بـ «جائزة البطل البيئي».

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