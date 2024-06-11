مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي: «الخلوة».. أكبر تجمع من نوعه للعقول والخبراء

آمنة الكتبي (دبي)

كشف سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي للاتحاد عن أن خلوة الذكاء الاصطناعي تعتبر أكبر تجمع من نوعه للعقول والخبراء والمختصين لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بمشاركة أكثر من 1000 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أهم التوجهات والحلول والفرص المستقبلية في عالم الذكاء الاصطناعي لاستكشاف وإطلاق مبادرات وشراكات نوعية.

وأكد أن خلوة الذكاء الاصطناعي تعد فرصة استثنائية تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة تطلعات البشرية وتصميم مستقبل أفضل للمجتمعات كافة، مشيراً إلى أن الخلوة تدعم جهود حكومة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز الاستدامة وكفاءة الخدمات، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف: من مخرجات الخلوة إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات والأفكار وابتكار حلول ومنتجات وخدمات رقمية جديدة ‏تحقق السعادة للسكان، وكذلك تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير وتشغيل المنتجات المبتكرة، والخروج بتوصيات مهمة تبحث فرص الاستفادة المثلى من الأدوات التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطوير القطاعات الحيوية، بما يضمن استخدامها بطرق بناءة وإيجابية، لمصلحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة. وبين أن خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تعد خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات ذات الأهمية كافة لمستقبل الإمارة، لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة. وتابع: تستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وأن تكون إمارة دبي الأعلى في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.