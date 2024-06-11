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علوم الدار

«شؤون مجلس الوزراء» تحصل على الشهادة الخضراء من «مورو»

«شؤون مجلس الوزراء» تحصل على الشهادة الخضراء من «مورو»
12 يونيو 2024 01:26

دبي (الاتحاد)

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منح مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء لوزارة شؤون مجلس الوزراء؛ تقديراً لالتزام الوزارة بالاستدامة البيئية، من خلال استخدام مركز البيانات الأخضر التابع لـ«مورو» في أعمال إدارة تقنية المعلومات الخاصة بها. 
وسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء، لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها في متحف المستقبل بدبي. 
وأكّد معالي عمر العلماء، أن حكومة الإمارات تسعى لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة بتسريع وتعزيز الجهود الهادفة لتوسيع مجالات تبني وتطبيق وتطوير الحلول المبتكرة المدعومة بإمكانات الثورة الصناعية الرابعة، التي تواكب متطلبات ومعايير الاستدامة البيئية، وتخفيف البصمة الكربونية.

دبي
الإمارات
وزارة شؤون مجلس الوزراء
منصة البيانات للحلول المتكاملة
هيئة كهرباء ومياه دبي
تقنية المعلومات
سعيد الطاير
عمر العلماء
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