«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تتعاون مع «غوغل» في مشروع بحثي

دبي (الاتحاد)

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مشروعاً بحثياً إقليمياً بالتعاون مع مؤسسة «غوغل دوت أورغ Google.org»، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بحثي واسعة بين الجهتين تحت مظلة مشروع غوغل للمستقبل الرقمي. ويرتكز التعاون على محاور عدة، أولها تنظيم استطلاع بحثي يقوده قسم بحوث السياسات في الكلية لإجراء بحث ميداني معمق، واستطلاع إقليمي بدعم من «غوغل دوت أورغ -Google.org»، على أن ينطلق في 11 يونيو الجاري، وتصدر نتائجه خلال العام الحالي 2024.

وجاء الإعلان عن إطلاق البحث الإقليمي، خلال جلسة نقاشية تحت، عنوان «سد فجوة الذكاء الاصطناعي من خلال دعم المنظومة البيئية»، نظمتها شركة «غوغل» - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش فعاليات «خلوة الذكاء الاصطناعي».

وثمن الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التعاون مع المستمر مع شركة «غوغل» في مجال دعم بحوث السياسات محلياً وإقليمياً، نظراً لدورها الريادي في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقال: «تشكل حوكمة الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتطوير عمل الحكومات وتعزيز جهودها في صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ونحن في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حريصون على متابعة التوجهات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه في إيجاد الحلول للتحديات القائمة والاستفادة من الفرص المتاحة لاسيما على صعيد الإثراء المعرفي، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون الذي يشكل أساساً لحكومات المنطقة لفهم بيئة الأعمال التي تنشط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم عملية صنع القرار الخاصة بتمكينها وتطويرها لتسهم بتحقيق الاستفادة القصوى من القفزات النوعية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في العمل الحكومي، وكذلك في الأنشطة الاجتماعية والمعرفية والعلمية».