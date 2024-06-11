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ولي عهد الفجيرة يستقبل سفير البرتغال وقنصل جنوب أفريقيا

ولي عهد الفجيرة يستقبل سفير البرتغال وقنصل جنوب أفريقيا
12 يونيو 2024 01:27

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فيرناندو فيجيرينهاس، سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيف، وتبادل معه الحديث حول علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين.
وأعرب السفير البرتغالي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور التنموي الذي تشهده إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في جميع المجالات.  
كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمكتبه في الديوان الأميري، أندرو تسيبو ليبونا، القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا في دبي والإمارات الشمالية الذي قدم للسلام على سموه.
ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيف، وجرى بحث علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، قدم القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، مشيداً بالتحولات التنموية المشهودة لإمارة الفجيرة على جميع الأصعدة.
حضر اللقاءين، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

البرتغال
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
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