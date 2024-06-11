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علوم الدار

ولي عهد الفجيرة: تحقيق استدامة المورد المائي

ولي عهد الفجيرة خلال استقبال زكي نسيبة والوفد المرافق (وام)
12 يونيو 2024 01:28

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والفريق البحثي المرافق له من جامعة الإمارات.
وأكد سموه، أهمية تحقيق استدامة المورد المائي وإدارته؛ بهدف دعم النمو الشامل والمستدام، منوّهاً بالتزام الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي، ومواكبة الاستراتيجية الشاملة للدولة لضمان استغلالها بكفاءة وفعالية.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على قاعدة البيانات التي تم تطويرها بنظم المعلومات الجغرافية، وعمل الخريطة الهيدروجيولوجية الرقمية المُعَّدَة من قبل المركز الوطني للطاقة والمياه في جامعة الإمارات، وهيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للأبحاث، ومشروع بحثي يهدف إلى تقييم الوضع المائي الجوفي في الإمارة.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالجهود المبذولة من قبل جامعة الإمارات في مجال البحث العلمي، خاصة بحوثها في مجال المياه الجوفية، مؤكداً سموه أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز البحث العلمي وتطوير تطبيقاته العملية.

ولي عهد الفجيرة
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