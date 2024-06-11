سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلبة الكليات الطبية بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلبة البكالوريوس للكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة البالغ عددهم 734 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعة.

واستهل حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على رعايته وتفضله بتخريج الطلاب والطالبات من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية المختلفة.

وأوضح النعيمي أن لكليات العلوم الطبية والصحية مكانة خاصة منذ تأسيسها على يد مؤسس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الاحتفال اليوم بهذه الكوكبة الجديدة من الخريجين جاء نظير تعلمهم وتدربهم واكتسابهم المهارات في أرقى وأجود المجمعات الطبية بالمنطقة.

بعد ذلك تفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الطلبة الخريجين والخريجات شهادات تخرجهم، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز وراجياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

بلغ عدد الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس في الكليات الطبية والعلوم الصحية 734 طالباً وطالبة، بواقع 135 من طلبة كلية الطب، و104 من طلبة كلية طب الأسنان، و120 من طلبة كلية الصيدلة، إضافة إلى 375 من طلبة كلية العلوم الصحية.