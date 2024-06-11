الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلبة الكليات الطبية بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم أحد الخريجين (وام)
12 يونيو 2024 01:28

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يحضران اجتماع لجنة الميزانية العامة
خالد بن محمد بن زايد: استراتيجية الجينوم ترسخ مكانة الإمارات

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلبة البكالوريوس للكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة البالغ عددهم 734 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعة.
واستهل حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على رعايته وتفضله بتخريج الطلاب والطالبات من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية المختلفة.
وأوضح النعيمي أن لكليات العلوم الطبية والصحية مكانة خاصة منذ تأسيسها على يد مؤسس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الاحتفال اليوم بهذه الكوكبة الجديدة من الخريجين جاء نظير تعلمهم وتدربهم واكتسابهم المهارات في أرقى وأجود المجمعات الطبية بالمنطقة.
بعد ذلك تفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الطلبة الخريجين والخريجات شهادات تخرجهم، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز وراجياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.
بلغ عدد الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس في الكليات الطبية والعلوم الصحية 734 طالباً وطالبة، بواقع 135 من طلبة كلية الطب، و104 من طلبة كلية طب الأسنان، و120 من طلبة كلية الصيدلة، إضافة إلى 375 من طلبة كلية العلوم الصحية.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©