«تنفيذي الشارقة» يناقش سياسات العمل الحكومي

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع كافة والقطاعات المتنوعة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية، الذي تضمن نتائج أعمال الدائرة وإحصائياتها عن العام 2023م في المجالات الاجتماعية المتنوعة التي تختص بها. وشمل التقرير مجال الضمان الاجتماعي الذي يشمل المساعدات الاجتماعية التي بلغت قيمتها 434 مليوناً و377 ألف درهم استفاد منها 10 آلاف و931 مستفيداً من المواطنين، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة التي وجَّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 4 آلاف و582 مستفيداً بقيمة تبلغ 239 مليوناً و542 ألف درهم.