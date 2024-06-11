«نقل عجمان» تنهي استعداداتها لعطلة عيد الأضحى

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحديد مواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة عجمان، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للرحلات الخارجية والداخلية.

وتوفر «الهيئة» قنوات ذكية للمتعاملين، للوصول لطلب خدمات التنقل بشكل سريع وسهل، ويمكن طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق «route». كما يمكن للمستخدمين التواصل مع «الهيئة» على مدار الساعة، عن طريق الاتصال الهاتفي، أو التواصل عن طريق «الواتساب» بمركز الاتصال على الرقم 600599997.

وذكرت «الهيئة» أنه تمت إضافة رحلات على الخطوط الداخلية والخارجية، منها (خط منطقة الصناعية) و(خط منطقة الجرف) و(خط الحميدية والحميدية المغذي)، أما الخطوط الخارجية فتمت زيادة رحلات (خط مترو سنتر بوينت) و(خط الشارقة) و(خط أبوظبي)، بهدف تقليل الازدحام والضغط على الخطوط الداخلية والخارجية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان رحلة نقل مريحة لمستخدمي الحافلات، وبمعدل 30 دقيقة لرحلات الخطوط الخارجية و25 دقيقة لرحلات الخطوط الداخلية.

وأوضحت أن مواعيد انطلاقة أولى رحلات حافلات النقل العام للخطوط الداخلية، ستبدأ الساعة 6:00 صباحاً وتستمر الرحلات حتى الساعة 12:50 بعد منتصف الليل.

وحددت «الهيئة» مواعيد عمل «مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات» خلال عطلة عيد الأضحى، حيث يستقبل المركز المراجعين يومي السبت والثلاثاء مِن الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 07:00 مساء، لتقديم خدمات فحص المركبات فقط.